В Перми пройдет День рыжих

СЕГОДНЯ 12:25 2018-09-28T12:25:56+03:00

Театр приглашает всех рыжих жителей Перми и их друзей.

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В воскресенье, 30 сентября, накануне открытия фестиваля МакДонаха, театр «У Моста» приглашает всех самых-самых рыжеволосых пермяков и их друзей на праздник рыжих, который пройдет в ирландском дворике театра (ул. Куйбышева, 11). Начало в 16 часов.

Зрители увидят ирландские танцы и дефиле котов-актеров. Состоится конкурс на самого рыжего зрителя, призом в котором станет бесплатный билет на спектакль фестиваля МакДонаха. Впервые День рыжих прошел в Перми в 2016 году - в преддверии второго фестиваля МакДонаха. В нем приняли участие больше 200 пермяков.

Напомним, 1 октября в театре «У Моста» откроется уже третий международный фестиваль Мартина МакДонаха, в котором примут участие театры из Молдовы, Венгрии, Ирана, Боснии и Герцеговины, Грузии, Румынии, Чехии и России.