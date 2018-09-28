2018-09-28T11:34:30+03:00
Происшествия

В Перми осудили банду мошенников, которые присваивали квартиры умерших

Они нажились на этом на 25 миллионов рублей
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
В Ленинском райсуде судили банду квартирных мошенников.В Ленинском райсуде судили банду квартирных мошенников.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Ленинском райсуде вынесли приговор преступной группе, челны которой наживались на том, что присваивали квартиры умерших людей.

- Для этого они привлекали лиц, ведущих асоциальный образ жизни, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - На основании поддельных документов они регистрировали на них права на квартиры, собственники которых умерли. Потом эти квартиры продавали покупателям, которые не подозревали о незаконности сделки. Вырученные от продажи деньги делили между собой.

Всего, по данным следствия, подобным образом было реализовано 10 квартир в городе Перми. Одна из этих квартир принадлежала муниципалитету, остальные – наследникам умерших людей.

- Общий ущерб составил более 25 миллионов рублей, - сообщили в полиции.

Суд признал членов банды виновными в мошенничества в крупном размере. И назначил им значительные сроки лишения свободы – от 5 до 9,5 лет. Одному из подельников предоставили отсрочку исполнения приговора до достижения его ребенком 14-летнего возраста.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье 21-летний доброволец ухаживал за 81-летней бабушки, а потом снял с ее карты 48 тысяч
Бывший министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев возглавил минздрав Московской области
Пермяков приглашают принять участие в акции «Уютный туризм»
В Перми пьяный работник автосервиса угнал иномарку
Жительница Перми осуждена за 40-миллионный долг по кредиту
В Перми в ноябре пройдет благотворительный «Теплый забег»
В Перми дилеры продавали наркотики через Telegram-канал
24-летний житель Прикамья продал несуществующую шубу
Губернатор представил проект трехлетнего бюджета края
Одного из пермских деревянных богов готовят к путешествию в Ватикан
В субботу в Перми на полдня перекроют движение на улице Монастырская
На улицах Перми испытают электробус
Сотрудники ФСБ провели обыски в стройнадзоре Прикамья
В Перми на реконструкцию закрывается универсам «Семья» на Борчанинова
В Перми начинает работу каток в «Орленке»
В Березниках задержали карманника
В Прикамье 16-летняя девушка ограбила знакомого, написав смс с его телефона
В Прикамье компенсации за детские садики будут платить только малоимущим
29 сентября в Перми будет перекрыта улица Монастырская
В Пермском регионе СвЖД завершаются работы по обновлению инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса