В Перми осудили банду мошенников, которые присваивали квартиры умерших

СЕГОДНЯ 11:34 2018-09-28T11:34:30+03:00

Они нажились на этом на 25 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Ленинском райсуде вынесли приговор преступной группе, челны которой наживались на том, что присваивали квартиры умерших людей.

- Для этого они привлекали лиц, ведущих асоциальный образ жизни, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - На основании поддельных документов они регистрировали на них права на квартиры, собственники которых умерли. Потом эти квартиры продавали покупателям, которые не подозревали о незаконности сделки. Вырученные от продажи деньги делили между собой.

Всего, по данным следствия, подобным образом было реализовано 10 квартир в городе Перми. Одна из этих квартир принадлежала муниципалитету, остальные – наследникам умерших людей.

- Общий ущерб составил более 25 миллионов рублей, - сообщили в полиции.

Суд признал членов банды виновными в мошенничества в крупном размере. И назначил им значительные сроки лишения свободы – от 5 до 9,5 лет. Одному из подельников предоставили отсрочку исполнения приговора до достижения его ребенком 14-летнего возраста.