В Прикамье 21-летний доброволец ухаживал за 81-летней бабушки, а потом снял с ее карты 48 тысяч

СЕГОДНЯ 10:57 2018-09-28T10:57:27+03:00

Доверчивая старушка сообщила ему пин-код своей карточки, когда он пошел за покупками для нее

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Молодой житель Карагайского района решил взять шефство над пожилой женщиной, которая проживала в соседнем доме. Он стал ухаживать за ней, помогал прибираться по дому, ходил за продуктами.

В конце концов, престарелая соседка стала полностью доверять добровольному волонтеру. И однажды, когда он в очередной раз отправился за покупками для нее, передала ему свою банковскую карточку, сообщив и пин-код.

Доброволец-сосед не устоял перед соблазном и снял с карточки все пенсионные накопления старушки - 48 тысяч рублей. И в результате – стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража».

Следователи отдела МВД России по Карагайскому району закончили предварительное расследование этого уголовного дела, оно передано в суд, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.