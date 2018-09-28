2018-09-28T10:04:22+03:00
Общество

Бывший министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев возглавил минздрав Московской области

Его отставку губернатор Пермского края утвердил 21 сентября
Андрей МАТЛИН
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Прикамский министр пошел на повышение.Прикамский министр пошел на повышение.Фото: Вероника РАНГУЛОВА
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Выйдя в сентябре из отпуска, Дмитрий Матвеев подал Максиму Решетникову заявление об отставке. И тот ее утвердил, поручив временно исполнять обязанности министра здравоохранения заместителю Матвеева Шамилю Биктаеву.

В краевом минздраве тогда объяснили, что Матвеев переходит на работу в другой регион. Этим регионом оказалась Московская область, где 14 сентября, после губернаторских выборов, ушел в отставку кабинет министров.

- Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил нового министра здравоохранения региона, им стал Дмитрий Матвеев. Ранее он занимал пост министра здравоохранения Пермского края, - сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

До Прикамья Дмитрий Матвеев занимал высокий пост в Кировской области - был первым заместителем председателя правительства этого региона.

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