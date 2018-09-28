Бывший министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев возглавил минздрав Московской области
Выйдя в сентябре из отпуска, Дмитрий Матвеев подал Максиму Решетникову заявление об отставке. И тот ее утвердил, поручив временно исполнять обязанности министра здравоохранения заместителю Матвеева Шамилю Биктаеву.
В краевом минздраве тогда объяснили, что Матвеев переходит на работу в другой регион. Этим регионом оказалась Московская область, где 14 сентября, после губернаторских выборов, ушел в отставку кабинет министров.
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил нового министра здравоохранения региона, им стал Дмитрий Матвеев. Ранее он занимал пост министра здравоохранения Пермского края, - сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.
До Прикамья Дмитрий Матвеев занимал высокий пост в Кировской области - был первым заместителем председателя правительства этого региона.
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