Бывший министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев возглавил минздрав Московской области

СЕГОДНЯ 10:04 2018-09-28T10:04:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Выйдя в сентябре из отпуска, Дмитрий Матвеев подал Максиму Решетникову заявление об отставке. И тот ее утвердил, поручив временно исполнять обязанности министра здравоохранения заместителю Матвеева Шамилю Биктаеву.

В краевом минздраве тогда объяснили, что Матвеев переходит на работу в другой регион. Этим регионом оказалась Московская область, где 14 сентября, после губернаторских выборов, ушел в отставку кабинет министров.

- Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил нового министра здравоохранения региона, им стал Дмитрий Матвеев. Ранее он занимал пост министра здравоохранения Пермского края, - сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

До Прикамья Дмитрий Матвеев занимал высокий пост в Кировской области - был первым заместителем председателя правительства этого региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Прикамье подал в отставку министр здравоохранения Дмитрий Матвеев

На этом посту его сменил замминистра Шамиль Биктаев (подробнее)