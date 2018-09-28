Пермяков приглашают принять участие в акции «Уютный туризм»

СЕГОДНЯ 07:52 2018-09-28T07:52:33+03:00

Для этого нужно сфотографироваться в пижаме

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30 сентября пермяков и жителей края приглашают присоединиться к акции «Уютный туризм», которая уже стартовала в регионах страны. В городах проводится репортажная фотосъемка людейв пижамах на фоне известных достопримечательностей.

Акция пройдет в сквере у Пермского театра оперы и балета в 12 часов и в 14 часов у ротонды на пермской набережной. Принять участие в фотосъемке сможет каждый желающий. Для этого прийти к месту сбора, захватив с собой пижамы и атрибуты, которые ассоциируются с уютом, комфортом и гостеприимством. Это могут быть пледы, термосы с чаем, любимые книги и мягкие игрушки. Профессиональный фотограф сделает снимки на фоне городских достопримечательностей.

Кроме того, можно принять участие в акции «Уютный туризм» самостоятельно, выложив фотографии в социальные сети с хэштегом #уютныйтуризм.

Подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону 8-966-798-42-80.