Пермяков приглашают принять участие в акции «Уютный туризм»
30 сентября пермяков и жителей края приглашают присоединиться к акции «Уютный туризм», которая уже стартовала в регионах страны. В городах проводится репортажная фотосъемка людейв пижамах на фоне известных достопримечательностей.
Акция пройдет в сквере у Пермского театра оперы и балета в 12 часов и в 14 часов у ротонды на пермской набережной. Принять участие в фотосъемке сможет каждый желающий. Для этого прийти к месту сбора, захватив с собой пижамы и атрибуты, которые ассоциируются с уютом, комфортом и гостеприимством. Это могут быть пледы, термосы с чаем, любимые книги и мягкие игрушки. Профессиональный фотограф сделает снимки на фоне городских достопримечательностей.
Кроме того, можно принять участие в акции «Уютный туризм» самостоятельно, выложив фотографии в социальные сети с хэштегом #уютныйтуризм.
Подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону 8-966-798-42-80.