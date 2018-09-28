В Перми пьяный работник автосервиса угнал иномарку

СЕГОДНЯ 07:40 2018-09-28T07:41:15+03:00

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В Перми по «горячим следам» задержан угонщик автомобиля «Тойота Камри».

Пермяк отдал иномарку в автосерсвис, который находится на ул. Героев Хаана в Свердловском районе Перми. 27 сентября он пришел за машиной, но не обнаружил ее. Мужчина обратился в полицию.

- В городе на поиск угнанного автомобиля были ориентированы наружные наряды, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Спустя некоторое время сотрудники ДПС ГИБДД остановили иномарку. 35-летний водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Угонщиком оказался сотрудник автосервиса, куда отдал свой автомобиль потерпевший. Он задержан и доставлен в отдел полиции, транспортное средство возвращено владельцу. По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Тем временем, жителя Пермского края осудили за кражу лекарства для печени. В момент совершения преступления он был пьян.