2018-09-28T07:04:11+03:00
Происшествия

Жительница Перми осуждена за 40-миллионный долг по кредиту

Руководитель фирмы выступила поручителем по кредитному договору, но задолженность не погашала
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орджоникидзевском суде Перми слушалось уголовное дело по злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

В 2011 директор фирмы выступила поручителем по кредитному договору, заключенному между банком и предприятием. Организацией кредит не выплачивался, набежали проценты. Судом доказало, что директор фирмы имела возможность постепенно погашать долги, но не предпринимала никаких мер, сообщили в краевой прокуратуре.

Долг вырос до 41 млн рублей. Суд определил, что женщина также несет ответственность за невыплату задолженности. Он назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что 24-летний житель Прикамья продал несуществующую шубу. Пермячка, которая купилась на объявление, обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался житель Елово 1994 года рождения, ранее судимый за подобное преступление.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермяков приглашают принять участие в акции «Уютный туризм»
В Перми пьяный работник автосервиса угнал иномарку
В Перми в ноябре пройдет благотворительный «Теплый забег»
В Перми дилеры продавали наркотики через Telegram-канал
24-летний житель Прикамья продал несуществующую шубу
Губернатор представил проект трехлетнего бюджета края
Одного из пермских деревянных богов готовят к путешествию в Ватикан
В субботу в Перми на полдня перекроют движение на улице Монастырская
На улицах Перми испытают электробус
Сотрудники ФСБ провели обыски в стройнадзоре Прикамья
В Перми на реконструкцию закрывается универсам «Семья» на Борчанинова
В Перми начинает работу каток в «Орленке»
В Березниках задержали карманника
В Прикамье 16-летняя девушка ограбила знакомого, написав смс с его телефона
В Прикамье компенсации за детские садики будут платить только малоимущим
29 сентября в Перми будет перекрыта улица Монастырская
В Пермском регионе СвЖД завершаются работы по обновлению инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса