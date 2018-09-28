Жительница Перми осуждена за 40-миллионный долг по кредиту

СЕГОДНЯ 07:04 2018-09-28T07:04:11+03:00

Руководитель фирмы выступила поручителем по кредитному договору, но задолженность не погашала

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В Орджоникидзевском суде Перми слушалось уголовное дело по злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

В 2011 директор фирмы выступила поручителем по кредитному договору, заключенному между банком и предприятием. Организацией кредит не выплачивался, набежали проценты. Судом доказало, что директор фирмы имела возможность постепенно погашать долги, но не предпринимала никаких мер, сообщили в краевой прокуратуре.

Долг вырос до 41 млн рублей. Суд определил, что женщина также несет ответственность за невыплату задолженности. Он назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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