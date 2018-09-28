2018-09-28T06:31:53+03:00
Общество

В Перми в ноябре пройдет благотворительный «Теплый забег»

Стартовые взносы будут направлены на помощь детям с инвалидности
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: другой источник.
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11 ноября в Пермском университете пройдет благотворительный «Теплый забег»., организованный фондом «Дедморозим». Стартовый городок разместится на университетской площади. Для участников забега предусмотрены теплые места для переодевания и детские комнаты, где можно оставить малышей.

Трасса забега проложена по кампусу университета. Организаторы предлагают три дистанции на выбор: 7 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 16 лет), 3 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 11 лет) и детский забег 600 м (для детей от 0 до 10 лет и их сопровождающих). Также будут определены победители в командном зачете. Призы получат самая яркая, быстрая и выносливая команды.

Все взрослые участники забега получат фирменные уютные варежки, а маленькие участники — яркие шарфы.Помимо тёплых сувениров каждый участник «Теплого забега» будет награжден медалью.

Также в день проведения соревнований будет открыт Ботанический сад, посетить который можно будет за небольшой благотворительный взнос.

Напомним, в прошлом году «Теплый забег» объединил тысячи неравнодушных людей. Организаторам забега - фонду «Дедморозим» - удалось собрать 664 459 рублей. В этом году все собранные средства помогут сиротам с инвалидностью, подопечным проекта «Вернуть будущее».

Регистрация на «Теплый забег» уже открыта: https://russiarunning.com/event/WarmRun2018.

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