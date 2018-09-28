В Перми дилеры продавали наркотики через Telegram-канал

СЕГОДНЯ 06:20 2018-09-28T06:20:56+03:00

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Пермская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом синтетических наркотиков. Наркодилеры обвиняются в совершении 6 преступлений.

Следователи установили, что участник преступной группы в июне 2017 года в приложении «Telegram» создал интернет-магазина по реализации наркотиков. Дилеры делали закладки и сообщили об этом покупателям в социальной сети.

В ноябре 2017 года наркосбытчики были задержаны с поличным во время закладки запрещенных веществ. У них было изъято около 200 грамм синтетического наркотика (N-метилэфедрон).

- Уголовное дело направлено в Дзержинский суд краевой столицы, - сообщили в краевой прокуратуре. - Обвиняемым в сбыте запрещеных веществ грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона.рублей каждому.