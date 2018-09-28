24-летний житель Прикамья продал несуществующую шубу

СЕГОДНЯ 06:11 2018-09-28T06:11:56+03:00

Пермячка, которая купилась на объявление, обратилась в полицию

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Жительница Перми увидела объявление в интернете о продаже шубы. мечтая об обновке, она заплатила покупателю аванс в 6 тысяч рублей. Деньги доверчивая женщина перевела на банковскую карту. Несколько месяцев она ждала свою шубу, но безуспешно. Поняв, что она стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию Мотовилихинского района краевой столицы.

- Правоохранители по факту мошенничества возбудили уголовное дело, - сообщили в пресс-службе краевой столицы. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался житель Елово 1994 года рождения, ранее судимый за подобное преступление.

Следователи предполагают, что молодой человек может быть причастен к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, в Березниках задержали карманника. Он воровал сотовые телефоны из курток, сумок и шуб.