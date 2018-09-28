2018-09-28T06:11:56+03:00
Происшествия

24-летний житель Прикамья продал несуществующую шубу

Пермячка, которая купилась на объявление, обратилась в полицию
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Жительница Перми увидела объявление в интернете о продаже шубы. мечтая об обновке, она заплатила покупателю аванс в 6 тысяч рублей. Деньги доверчивая женщина перевела на банковскую карту. Несколько месяцев она ждала свою шубу, но безуспешно. Поняв, что она стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию Мотовилихинского района краевой столицы.

- Правоохранители по факту мошенничества возбудили уголовное дело, - сообщили в пресс-службе краевой столицы. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался житель Елово 1994 года рождения, ранее судимый за подобное преступление.

Следователи предполагают, что молодой человек может быть причастен к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, в Березниках задержали карманника. Он воровал сотовые телефоны из курток, сумок и шуб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермяков приглашают принять участие в акции «Уютный туризм»
В Перми пьяный работник автосервиса угнал иномарку
Жительница Перми осуждена за 40-миллионный долг по кредиту
В Перми в ноябре пройдет благотворительный «Теплый забег»
В Перми дилеры продавали наркотики через Telegram-канал
Губернатор представил проект трехлетнего бюджета края
Одного из пермских деревянных богов готовят к путешествию в Ватикан
В субботу в Перми на полдня перекроют движение на улице Монастырская
На улицах Перми испытают электробус
Сотрудники ФСБ провели обыски в стройнадзоре Прикамья
В Перми на реконструкцию закрывается универсам «Семья» на Борчанинова
В Перми начинает работу каток в «Орленке»
В Березниках задержали карманника
В Прикамье 16-летняя девушка ограбила знакомого, написав смс с его телефона
В Прикамье компенсации за детские садики будут платить только малоимущим
29 сентября в Перми будет перекрыта улица Монастырская
В Пермском регионе СвЖД завершаются работы по обновлению инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса