24-летний житель Прикамья продал несуществующую шубу
Жительница Перми увидела объявление в интернете о продаже шубы. мечтая об обновке, она заплатила покупателю аванс в 6 тысяч рублей. Деньги доверчивая женщина перевела на банковскую карту. Несколько месяцев она ждала свою шубу, но безуспешно. Поняв, что она стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию Мотовилихинского района краевой столицы.
- Правоохранители по факту мошенничества возбудили уголовное дело, - сообщили в пресс-службе краевой столицы. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался житель Елово 1994 года рождения, ранее судимый за подобное преступление.
Следователи предполагают, что молодой человек может быть причастен к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.
Тем временем, в Березниках задержали карманника. Он воровал сотовые телефоны из курток, сумок и шуб.