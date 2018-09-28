2018-09-28T05:59:23+03:00
Общество

Губернатор представил проект трехлетнего бюджета края

Финансирование программы расселения аварийного жилья в Прикамье будет увеличено до 2,5 миллиардов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Бюджет Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сохранит социальную направленность. Губернатор Прикамья Максим Решетников озвучил параметры главного документа, по которому будет жить регион в ближайшие три года.

Расходы краевого бюджета в 2019 году составят 122 млрд рублей. Это больше прошлогодних на 2%. При этом более 70% расходов (порядка 85,4 млрд рублей) придутся на социальные программы.

Еще одним из приоритетных направлений развития в ближайшую трехлетку является строительство социальных объектов. На эти цели в 2019-2021 годах будет направлено 29,75 млрд руб.

Изменения предусматривают увеличение финансирования программы расселения аварийного жилья на 2019-2020 годы с 1,34 миллиарда рублей до 2,45 млрд руб. Дополнительное финансирование программы позволит ликвидировать еще порядка 92 тыс. кв.м. аварийного жилья.

Доходы бюджета запланированы в размере 116,1 млрд рублей. Плановый дефицит составит 6,2 млрд рублей.

Проект бюджета будет внесен в Законодательное собрание Пермского края 1 октября 2018 года. Публичные слушания по проекту бюджета состоятся 11 октября 2018 года в зале заседаний ЗС.

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