Одного из пермских деревянных богов готовят к путешествию в Ватикан

СЕГОДНЯ 20:01 2018-09-27T20:01:21+03:00

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19 ноября в Ватикане откроется выставка «Русский путь: от Дионисия до Малевича».

- Вместе с шедеврами русского изобразительного искусства из собрания Третьяковской галереи на выставке будет представлена скульптура «Сидящий Спаситель», - сообщили в в Пермской художественной галереи. - «Гостить» в Ватикане Спаситель будет до 18 февраля 2019 года. На этот период его место в экспозиции займет другой экспонат из коллекции деревянной скульптуры. К долгому путешествию Спасителя готовит наш замечательный реставратор Маргарита Карпухина.

Скульптура XVIII века происходит из церкви Воскресения Христова в Соликамске.

- Образ печального и сосредоточенного Христа – один из самых выразительных в пермском собрании, - объяснили искусствоведы. - Христос погружен в горестное раздумье, ведет внутренний монолог и отстранен от внешних событий, от той мучительной реальности, в которой он находится.