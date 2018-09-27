В субботу в Перми на полдня перекроют движение на улице Монастырская

СЕГОДНЯ 19:21 2018-09-27T19:22:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Движение на Монастырской перекроют 29 сентября с 5.00 до 15.00 – об этом сообщили в администрации Перми. Как объяснили в мэрии, связано это с проведением спринта на лыжероллерах «Городской формат. Новое время».

- Будет закрыто движение транспорта по улице Монастырской от остановки «Магазин «Речник» до улицы Максима Горького, - уточнили в пермском департаменте дорог и транспорта.

При этом автобусы маршрута №3 сообщением «Станция Пермь-I - микрорайон Нагорный» в сторону микрорайона Нагорный от пересечения улиц 25-го Октября и Монастырской будут следовать по улице Монастырской, Комсомольскому проспекту и далее по установленному маршруту, в обратном направлении от пересечения улиц Сибирской и Ленина будут идти по улицам Ленина, 25-го Октября, Монастырской, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту.

Троллейбусы маршрута №1 сообщением «Улица Гусарова – станция «Пермь-I» в прямом и обратном направлениях будут следовать до улицы Советская.

Также с 22.00 27 сентября до 15.00 29 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспорта на этом участке улицы Монастырской.