На улицах Перми испытают электробус

СЕГОДНЯ 18:48 2018-09-27T18:48:23+03:00

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В начале октября пермяки смогут увидеть на пермских троллейбусных маршрутах необычный троллейбус. Внешне он будет отличаться тем, что на его крыше возвышается отсек для аккумуляторов.

- Предполагается, что в случае повреждения контактной сети такой электробус сможет проехать на автономном ходу от 140 до 250 километров, - сообщили в администрации Перми. - Но это еще нужно проверить: именно для тестовых испытаний компания «Волгабас» и предоставила бесплатно один такой электробус.

Планов по приобретению таких троллейбусов у пермской мэрии пока нет.

- В Перми неоднократно тестировался новый транспорт, - пояснили суть эксперимента в муниципалитете. - Например, в 2013 году «Пермгорэлектротранс» тестировал экобус и троллейбус с автономным ходом. После испытаний их вернули производителю с замечаниями, которые возникли при опытной эксплуатации.