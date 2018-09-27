2018-09-27T16:31:41+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ провели обыски в стройнадзоре Прикамья

Это связывают с затянувшимся строительством футбольного манежа «Пермь Великая»
Андрей МАТЛИН
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Сдача манежа сильно затянулась. Фото: архив "КП".Сдача манежа сильно затянулась. Фото: архив "КП".
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О том, что в офис государственной инспекции строительного надзора по Пермскому краю пришли сотрудники краевого УФСБ, сообщило агентство «Интерфакс».

"Обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о превышении должностных полномочий, - сославшись на свой источник, сообщило агентство. - Уголовное дело связано с превышением полномочий, допущенных при строительстве футбольного манежа "Пермь Великая". Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила 1 миллиард рублей".

Напомним, крытый спортивный комплекс «Пермь Великая» на улице Куйбышева, 126а начали возводить еще летом 2015 года. Сдать манеж должны были в ноябре 2016 года, но открытие постоянно откладывалось. Акт ввода крытого футбольного манежа в эксплуатацию был подписан стройнадзором в 2017 году. Однако он не работает до сих пор.

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