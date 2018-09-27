В Перми на реконструкцию закрывается универсам «Семья» на Борчанинова

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-27T15:45:54+03:00

Открытие обновленного магазина состоится в ноябре этого года

Изменить размер текста: A A

С 1 октября этого года универсам «Семья» на ул. Борчанинова, 13 закрывается на реконструкцию. В этом году первому универсальному магазину города исполняется 35 лет. К юбилею легендарного «Универсама» его решили обновить.

До закрытия магазина осталось несколько дней. До 30 сентября каждому покупателю универсама будет выдаваться временная карта-купон с 7% скидкой. Фирменную карту будут принимать во всех магазинах сети с 1 по 31 октября 2018 года.

Праздничное открытие обновленной «Семьи» состоится 10 ноября. Для гостей магазинов будут подготовлены специальная шоу-программа, конкурсы и викторины. Также посетителям «Семьи» предложат вкусные угощения и различные призы и подарки.

Руководство сети отмечает, что дата может быть изменена.

Ранее мы писали, что театральный фонтан в Перми в воскресенье даст финальное светомузыкальное представление.