В Перми на реконструкцию закрывается универсам «Семья» на Борчанинова
С 1 октября этого года универсам «Семья» на ул. Борчанинова, 13 закрывается на реконструкцию. В этом году первому универсальному магазину города исполняется 35 лет. К юбилею легендарного «Универсама» его решили обновить.
До закрытия магазина осталось несколько дней. До 30 сентября каждому покупателю универсама будет выдаваться временная карта-купон с 7% скидкой. Фирменную карту будут принимать во всех магазинах сети с 1 по 31 октября 2018 года.
Праздничное открытие обновленной «Семьи» состоится 10 ноября. Для гостей магазинов будут подготовлены специальная шоу-программа, конкурсы и викторины. Также посетителям «Семьи» предложат вкусные угощения и различные призы и подарки.
Руководство сети отмечает, что дата может быть изменена.
Ранее мы писали, что театральный фонтан в Перми в воскресенье даст финальное светомузыкальное представление.