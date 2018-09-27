2018-09-27T15:26:13+03:00
Общество

В Перми начинает работу каток в «Орленке»

Любителей катания на коньках ждут по воскресеньям
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Настала пора достать свои коньки с антресолей и балконов, до открытия крытого катка во Дворце спорта «Орленок» осталось совсем немного времени.

С 30 сентября каток «Орленок» будет работать каждое воскресенье. В новом сезоне стоимость посещения катка для взрослых составит 300 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров - 200 рублей. Льготникам необходимо предъявить удостоверение.

Как и прежде, в «Орленке» будет работать прокат и заточка коньков. Прокат пары обычных коньков на 1 сеанс (45 мин.) будет стоить100 руб., улучшенных - 250 рублей. Заточка новых коньков обойдется в 250 рублей, обычных - в 100 рублей.

Для свободного катания каток будет открыт с 16.00 до 16.45, с 17.00 до 17.45 и с 18.00 до 18.45.

С 19 до 19.45 будут организованы групповые занятия с тренером.

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