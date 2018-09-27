В Перми начинает работу каток в «Орленке»

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-27T15:26:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Настала пора достать свои коньки с антресолей и балконов, до открытия крытого катка во Дворце спорта «Орленок» осталось совсем немного времени.

С 30 сентября каток «Орленок» будет работать каждое воскресенье. В новом сезоне стоимость посещения катка для взрослых составит 300 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров - 200 рублей. Льготникам необходимо предъявить удостоверение.

Как и прежде, в «Орленке» будет работать прокат и заточка коньков. Прокат пары обычных коньков на 1 сеанс (45 мин.) будет стоить100 руб., улучшенных - 250 рублей. Заточка новых коньков обойдется в 250 рублей, обычных - в 100 рублей.

Для свободного катания каток будет открыт с 16.00 до 16.45, с 17.00 до 17.45 и с 18.00 до 18.45.

С 19 до 19.45 будут организованы групповые занятия с тренером.