2018-09-27T15:08:34+03:00
Происшествия

В Березниках задержали карманника

Он воровал сотовые телефоны из курток, сумок и шуб
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Березниках с поличным поймали карманника. Он вытаскивал сотовые телефоны и другие гаджеты из сумок, карманов шуб и курток. Он так ловко работал, что потерпевшие обнаруживали пропажу не сразу. Описать карманного вора они также не могли.

Тем не менее, сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность преступника и задержать его с поличным. Им оказался 28-летний мужчина, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Следствие и суд сумели доказать 18 эпизодов краж. С учетом его прежних «заслуг» суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет в колонии строгого режима.

Тем временем, в Прикамье 16-летняя девушка ограбила знакомого, написав смс с его телефона. После этого с банковского счета мужчны было списано 6 тысяч рублей. После этого она удалила все сообщения, но ее все равно вычислили и будут судить.

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