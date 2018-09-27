2018-09-27T14:32:42+03:00
Происшествия

В Прикамье 16-летняя девушка ограбила знакомого, написав смс с его телефона

После этого она удалила все сообщения, но ее все равно вычислили
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Чернушке в июле 16-летняя девушка зашла к своему знакомому в гости. Дождавшись, когда мужчина отлучится, она взяла его мобильный телефон и отправила смс. Тем самым, списав с его банковского счета 6 тысяч рублей. После этого она спокойно удалила все сообщения.

Однако следователи вычислили и задержали девушку. Уголовное дело завершено, материалы отправлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в краевом следственном комитете.

Тем временем, виновным в смерти 13-летнего школьника, скончавшегося после урока физкультуры в Прикамье, грозит до 5 лет. По предварительным данным, у Дениса Р. не было проблем со здоровьем. В минздраве сообщили, что после реанимационных мероприятий у мальчика появилось дыхание, но по дороге в больницу у Дениса остановилось сердце. Спасти подростка не удалось.Сразу после смерти ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Халатность» и «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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