В Прикамье компенсации за детские садики будут платить только малоимущим

СЕГОДНЯ 14:24 2018-09-27T14:24:08+03:00

Но пока это правило распространят только на тех, кто впервые поведет детей в детсад

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В Пермском крае с 1 сентября вступили в действие новые правила предоставления компенсации части родительской платы за детские садики.

Отличие от предыдущих правил в том, что теперь компенсация положена только малоимущим родителям. Но, как объяснили в краевом минобразования, это ограничение коснется лишь тех, кто впервые поведет ребенка в детсад. А тем, чьи дети уже ходят в садик, она будет начисляться по-прежнему.

Претендовать на компенсацию могут семьи, чей среднедушевой доход ниже определенного уровня. Если в семье один ребенок – то меньше прожиточного минимума в Пермском крае, больше двух несовершеннолетних детей – то меньше полутора прожиточных минимумов.

Размер компенсации будет зависеть от того, сколько детей в семье. Компенсация в размере 20 процентов среднего размера родительской платы полагается на первого ребенка в семье, 50 процентов - на второго ребенка в семье и 70 процентов - на третьего и каждого последующего ребенка в семье.

Для получения компенсаций нужно подать заявление и необходимый пакет документов в дошкольное учреждение – в муниципальный или частный садик. Каким образом будут предоставляться компенсации?

Если ребенок ходит в муниципальный садик, то после подачи заявления плата за него будет уменьшена. А если в частный детсад – то на его счет придут соответствующие средства.