29 сентября в Перми будет перекрыта улица Монастырская

СЕГОДНЯ 13:56 2018-09-27T13:56:29+03:00

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29 сентября с 5 до 15 часов будет закрыто движение транспорта по улице Монастырской от остановки «Магазин «Речник» до улицы Максима Горького. Улицу перекроют в связи с проведением спринта на лыжероллерах «Городской формат. Новое время».

Также изменится движение общественного транспорта. Автобусы №3 от Перми-I в сторону микрорайона Нагорный от пересечения улиц 25-го Октября и Монастырской будут следовать по улице Монастырской, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту. В обратном направлении они пойдут от пересечения улиц Сибирской и Ленина будут идти по улицам Ленина, 25-го Октября, Монастырской, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту.

Троллейбусы №1 сообщением «Улица Гусарова - Пермь-I» в прямом и обратном направлениях будут следовать до улицы Советская.

Кроме того, с 22:00 27 сентября до 15:00 29 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспорта на этом участке улицы Монастырской.