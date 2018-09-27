2018-09-27T13:46:47+03:00
Общество

В Пермском регионе СвЖД завершаются работы по обновлению инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса

Сейчас уже обновлено 6 пассажирских платформ
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Фото пресс-службы РЖДФото пресс-службы РЖД
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В Пермском регионе Свердловской железной дороги завершаются сезонные работы по капитальному и текущему ремонту инфраструктуры пригородного комплекса (на летние и осенние месяцы приходится активная фаза обновления пассажирских зданий и платформ).

На данный момент обновлено шесть пассажирских платформ – на станциях и остановочных пунктах Левшино, Кунгур, Губаха, Бизь, Козьял, 120 км. Проведена замена подпорных плит, уложена тротуарная плитка. На ряде остановочных пунктов установлены ограждения. Отремонтирована кровля пассажирского здания станции Пашия, внутренние помещения и багажное отделение вокзала Верещагино. На станции Пермь-1 заменили покрытие навеса на островной платформе.

В здании вокзала Пермь-2 для пассажиров пригородных поездов появился удобный пункт продажи проездных документов. В нем оборудовано шесть кассовых окон, в том числе с заниженным прилавком для граждан с ограниченными возможностями здоровья (на инвалидных колясках). Новое просторное помещение обеспечивает возможность оформлять билеты и ожидать прибытия электрички в комфортных условиях.

Продолжаются работы в рамках реставрации вокзала Пермь-1 (внутренние работы и благоустройство территории) и реконструкции второй очереди вокзала Чусовская.

Развитие инфраструктуры пригородного комплекса способствует улучшению качества услуг для пассажиров и является важным фактором его эффективного функционирования. В 2018 году на обновление пригородных вокзалов, пассажирских зданий и платформ в Пермском регионе Свердловской железной дороги направлено более 110 млн рублей.

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