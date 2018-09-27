2018-09-27T13:23:17+03:00
Общество

Театральный фонтан в Перми в воскресенье даст финальное светомузыкальное представление

На страничке фонтана в соцсети рассказали, какая музыка будет звучать
Андрей МАТЛИН
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В воскресенье фонтан попрощается с пермяками до весны. Фото: соцсети.В воскресенье фонтан попрощается с пермяками до весны. Фото: соцсети.
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У Театрального фонтана, расположенного на эспланаде в Перми, есть своя страничка в соцсети. Он сделал на ней последнее в этом сезоне обращение к пермякам.

- Друзья! Это моя последняя рабочая неделя в этом году, - напомнил фонтан. - Последнее выступление запланировано на 30 сентября, а затем я буду готовиться к зиме. До 5 октября пройдут работы по консервации.

В управлении внешнего благоустройства администрации Перми подтвердили, что все пермские фонтаны с 1 октября отключат и будут их консервировать – готовить к зиме.

Но до конца недели Театральный фонтан будет работать в прежнем режиме.

Сегодня, в четверг, светомузыкальное представление запланировано на 22.45. В пятницу – в 15.00 и 18.00 будут звучать «световые» детские мелодии, вечерние концерты начнутся в 20.45, 21.45 и 22.45.

В субботу и воскресенье в 15.00 и 18.00 также зазвучат детские мелодии, в 20.45 – советские мелодии, в 21.45 и 22.45 начнется исполнение современных и классических композиций.

- Хорошее было лето, и мы здорово провели с вами время. Спасибо! – поблагодарил пермских слушателей музыкальный фонтан.

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