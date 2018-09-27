700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-27T10:50:58+03:00

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«Аксаковские дни в Оренбуржье» - это Межрегиональная культурно-просветительская акция, которая в этом году проходит с 17 сентября по 1 октября во всех муниципалитетах региона. Всего будет проведено более 700 тематических мероприятий – поэтические чтения, музейные экскурсии, театрализованные квесты и другие. Посещение мероприятий бесплатное. Самые яркий праздник «Аксаковская осень», посвященный 227-летию со дня рождения С.Т. Аксакова, прошел 22 сентября в музее-заповеднике писателя. На празднование собрались гости из Самарской, Ульяновской областей и Республики Башкортостан, участники Всероссийского семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в России», жители Бугурусланского района.

Оренбуржье является малой родиной великого писателя, именно здесь в имении своего деда в селе Знаменское (ныне Аксаково) он провел свои детские годы. Сергей Аксаков - литературный и театральный критик, автор книг «Записки об ужении рыбы» «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Семейная хроника», более всего известен широкому читателю как автор повести «Детские годы Багрова-внука» и сказки «Аленький цветочек».

- Это уникальное место, которое своим особым магнетизмом притягивает людей. Каким бы высоким штилем мы не произносили имена, если не прочувствовать атмосферу, которую создавали их обладатели, настоящего проникновения в дух той эпохи не будет. В усадьбе Аксаковых, ставшей одним из культурных центров региона, как раз и рождается настроение, которое каждый год всех объединяет, - комментирует Евгения Шевченко, министр культуры и внешних связей Оренбургской области.