В Перми произошел пожар в салон мебели

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-27T10:11:02+03:00

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Салон мебели «Стиль жизни», расположенный в Перми на улице Советская, загорелся вечером в среду, 26 сентября. Пожарные, которые приехали на место около 20 часов, обнаружили, что дым шел из окон первых двух этажей жилого 10-этажного дома по адресу: ул. Советская, 30.

Возгорание произошло на первом этаже, горел стеллаж в мебельном отделе. Магазин в это время был уже закрыт, никого из персонала в помещении не было. Поэтому пострадавших на пожаре нет. Огнем были повреждены выставленные в салоне торшер, светильник, диван, журнальный столик и стулья. Владельцам магазина придется делать ремонт – от дыма закоптились стены.

- По предварительным данным, в магазине не сработали установленные автоматическая пожарная сигнализация и автоматическое устройство пожаротушения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В настоящее время инспекторы 1 отдела надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверку.