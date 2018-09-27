2018-09-27T09:47:24+03:00
Происшествия

В Перми BMW сбил пожилого велосипедиста на шоссе Космонавтов

Пенсионер получил головы, рук и ног
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД по Пермскому краюфото: ГУ МВД по Пермскому краю
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26 сентября в 16 часов в Индустриальном районе Перми иномарка сбила велосипедиста.

- По предварительной информации, на шоссе Космонавтов недалеко от автомобильного моста через реку Мулянку в районе д. Ванюки 30-летний водитель автомобиля BMW допустил наезд на 61-летнего пенсионера, который ехал на велосипеде во встречном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Пожилой человек получил ушибы головы, рук и ног, ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в Березниках на днях ночью был задержан угонщик. Экипаж ДПС на ул. Свердлова остановил ВАЗ-211440 с разбитым задним стеклом. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и от него сильно пахло алкоголем. Никаких документов у молодого человека не было. 21-летний березниковец был доставлен в дежурную часть полиции, где выяснилось, что он угнал автомобиль. Он вскрыл замок зажигания и угнал машину со стоянки на ул. Юбилейной. ВАЗ принадлежал его знакомому, 19-летнему учащемуся техникума. Ущерб составил 90 000 рублей.

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