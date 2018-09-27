2018-09-27T07:13:16+03:00
Общество

1 октября в прикамских МФЦ пожилые люди будут обслуживаться без очереди

В многофункциональных центрах пройдет акция, посвященная дню пожилого человека
Константин КЯКИНЕН
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Многофункциональные центры Пермского края 1 октября будут обслуживать пожилых людей без очереди. Право на приоритетное обслуживание получат посетители, достигшие 60-летнего возраста

1 октября в многофункциональных центрах Пермского края пройдет акция, посвященная Международному дню пожилого человека. В этот день заявителям преклонного возраста услуги будут предоставляться вне очереди. Им достаточно будет предъявить администратору МФЦ удостоверение личности.

- На сегодняшний день граждане старшего поколения могут решить в многофункциональных центрах массу вопросов, - говорит начальник управления координации Пермского центра МФЦ Айгуль Ахмарова. - Это услуги пенсионной, социальной, имущественной сферы.

Так, для оформления пенсии теперь не обязательно лично идти в Пенсионный фонд. Достаточно собрать необходимые документы и обратиться с ними в любой многофункциональный центр. Услуга предоставляется бесплатно, решение о назначении выплаты принимается в течении 10 дней. С начала года с таким запросом в МФЦ обратились более 1,5 тысяч граждан.

Отметим, что 1 октября получить услуги вне очереди пожилые люди смогут в любом филиале МФЦ Пермского края.

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