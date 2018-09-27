В Перми прокуратура просит пересмотреть дело ветерана труда, который выращивал на своем огороде мак

СЕГОДНЯ 06:40 2018-09-27T06:40:41+03:00

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В деле 64-летнего ветерана труда Игоря Трошева, осужденного за выросший в огороде мак, появился новый поворот. Краевая прокуратура, изучив приговор, пришла к выводу, что в деле допущены процессуальные нарушения, которые являются основанием для отмены судебного решения.

- Суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Назначая наказание Трошеву, не рассмотрел вопрос о возможности изменения категории преступления, освобождения его от наказания.

Заместитель прокурора Пермского края внес в судебную коллегию краевого суда представление, в котором предлагается направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

Напомним, в июле этого года в частный дом пенсионера пришли полицейские с понятыми. Они указали Игорю Трошеву на кусты, выросшие на его огороде. Как оказалось, это был мак - целых 467 кустов, и в отношении ветерана труда возбудили уголовное дело. Экспертиза показала, что мак является опиумным, разводится только при специальном уходе, произрастание его самостоятельно в уральской климатической зоне невозможно.

Сам Игорь Трошев утверждает: он думал, что это просто сорняки. Несколько недель назад его осудили и приговорили к 1 году лишения свободы условно.