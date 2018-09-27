В Прикамье возбудили уголовное дело по факту смерти школьника на уроке физкультуры

СЕГОДНЯ 06:23 2018-09-27T06:23:06+03:00

У шестиклассника во время занятий остановилось сердце

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьника в Кизеле по двум статьям причинение смерти по неосторожности и халатности. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

26 сентября в одной из школ Кизела произошла трагедия: во время урока физкультуры у 13-летнего подростка остановилось сердце. Как нам рассказали в минздраве, сотрудники школы сразу вызвали «скорую помощь».

- После реанимационных мероприятий появилось дыхание, ребенка сразу повезли в отделение реанимации больницы Кизела, - рассказал собеседник. - «Скорая» уже подъезжала к больнице, когда у мальчика вновь остановилось сердце. Его реанимировали 30 минут, но спасти ребенка не удалось.

В краевом министерстве образования сообщили, что в администрации Кизела создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств несчастного случая. Ее результаты будут известны через 15 дней.