Житель Прикамья, совершивший шесть лет назад убийство, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 05:55 2018-09-27T06:24:05+03:00

Он работал без документов в фермерском хозяйстве в Татарстане

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В Прикамье раскрыли убийство, совершенное шесть лет назад. В июле 2012 года в Верещагинском районе 45-летний мужчина убил 56-летнего знакомого. Тело мужчины с колото-резаными ранами шеи было обнаружено соседями. Они сообщили о преступлении в полицию.

Долгое время следователи не могли раскрыть дело. Но в ходе следствия они пришли к выводу, что преступление совершил житель Верещагино, но найти его не удалось. Сразу после совершения убийства он покинул постоянное место жительства и скрывался в разных уголках страны. Он жил по паспорту своего знакомого.

Мужчину объявили в федеральный розыск. В августе этого года подозреваемый в убийстве наконец-то был задержан. Он работал в фермерском хозяйстве в Татарстане без документов.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. сообщили в краевом следственном комитете.