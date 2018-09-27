Житель Прикамья, совершивший шесть лет назад убийство, предстанет перед судом
В Прикамье раскрыли убийство, совершенное шесть лет назад. В июле 2012 года в Верещагинском районе 45-летний мужчина убил 56-летнего знакомого. Тело мужчины с колото-резаными ранами шеи было обнаружено соседями. Они сообщили о преступлении в полицию.
Долгое время следователи не могли раскрыть дело. Но в ходе следствия они пришли к выводу, что преступление совершил житель Верещагино, но найти его не удалось. Сразу после совершения убийства он покинул постоянное место жительства и скрывался в разных уголках страны. Он жил по паспорту своего знакомого.
Мужчину объявили в федеральный розыск. В августе этого года подозреваемый в убийстве наконец-то был задержан. Он работал в фермерском хозяйстве в Татарстане без документов.
Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. сообщили в краевом следственном комитете.