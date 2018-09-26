2018-09-26T21:09:47+03:00
Происшествия

Жителя Пермского края осудили за кражу лекарства для печени

В момент совершения преступления он был пьян
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Пермском крае за кражу осудили 37-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе полиции, в отделение Косинского района обратился представитель аптеки.

- Он рассказал, что в помещение зашел неизвестный и открыто похитил медицинский препарат, показанный при заболевании печени, стоимостью около тысячи рублей, - сообщили в ведомстве. - На требования провизора вернуть упаковку мужчина не отреагировал и скрылся.

Участковый установил, что вор - это 37-летний местный житель. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. Мужчина признался, что был пьян в момент совершения преступления.

- Суд признал мужчину виновным в грабеже и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком 2 года и 3 месяца, - добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что пермячка зашла в торговый павильон, достала нож и потребовала выручку. Но денег в кассе не оказалось. Тогда девушка взяла мороженое и сбежала.

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