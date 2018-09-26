2018-09-26T16:36:59+03:00
Происшествия

18-летнего жителя Прикамья, который надругался над 7-летним мальчиком, осудят

Он совершил преступление в июне этого года
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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В Верещагино завершили расследование в отношении 18-летнего местного жителя.

- Следствием установлено, что в июне 2018 года в одном из частных домов Пермского края обвиняемый, оставшись наедине с 7-летним мальчиком, совершил в отношении него иные действия сексуального характера, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего». Его ждет суд.

Ранее мы писали о том, что в Губахе четыре девушки несколько часов избивали знакомую, а затем надругались над ней. Как рассказала знакомая, они стали жестоко ее избивать на протяжении нескольких часов, побрили ей голову, затем взяли какой-то предмет и надругались над Алиной. После этого, бросив подругу, они скрылись, предварительно утащив с собой все ценные вещи.

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