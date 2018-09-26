В Пермском крае школьник умер после урока физкультуры

СЕГОДНЯ 15:58 2018-09-26T16:19:54+03:00

Его реанимировали 30 минут, но спасти мальчика так и не удалось

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В среду, 26 сентября, в одной из школ города Кизел произошла трагедия. Во время урока физкультуры одному из учеников стало плохо, у него внезапно остановилось сердце.

- Сотрудники учреждения вызвали «скорую помощь», она приехала через несколько минут, - рассказали нам в минздраве. - После реанимационных мероприятий появилось дыхание, ребенка сразу повезли в отделение реанимации больницы Кизела.

Собеседник добавил, что «скорая» почти подъехала к больнице, но у мальчика вновь остановилось сердце. Его реанимировали 30 минут, но спасти ребенка, к сожалению, не удалось.

В управлении образования Кизела, а также в школе, где учился ребенок, комментировать трагедию отказались.

- До выяснения следователями всех обстоятельств ничего комментировать мы не будем, - сказали в управлении образования.