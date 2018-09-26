Тело вора «в законе» Вовы Вагона ночью перевезут из Пермского края в Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 15:24 2018-09-26T15:31:39+03:00

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54-летний нижегородский «авторитет» Владимир Вагин, он же Вова Вагон, отсидел два года из положенных 7,5 лет в колониях в Пермском крае. Сидел он в отдельной камере, в которой его 21 сентября, после отбоя, и нашли повешенным.

Об этом сообщило агентство «Прайм Крайм».

В Пермском крае вор «в законе» отбывал за покушение на сотрудника полиции. В 2009 году он в уличной драке ранил ножом выпускника академии МВД и пытался скрыться в Дубае у другого авторитета Вадика Белого, но через 5 лет удалось добиться его экстрадиции из Арабских Эмиратов.

Сначала Владимир Вагин отбывал наказание в колонии в поселке Центральный, после – в поселке Всехсвятская Чусовского района, затем в Ныробе Чердынского района.

Как сообщает «КП»-Нижний Новгород, ночью 26 сентября тело покойного Вовы Вагона доставят на родину — в Нижний Новгород. А 27 сентября состоятся отпевание и похороны.

Как пишет "Прайм Крайм" это второй случай, когда в прикамской колонии находят повешенными криминальных авторитетов. Два ггода назад точно также закончил жизненный путь вор "в законе" из Пензы Максим Новиков по кличке Макс Пионер.