2018-09-26T15:31:39+03:00
Общество

Тело вора «в законе» Вовы Вагона ночью перевезут из Пермского края в Нижний Новгород

Его нашли после отбоя повешенным в камере
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Вова Вагон - третий справа. Фото: соцсети.Вова Вагон - третий справа. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

54-летний нижегородский «авторитет» Владимир Вагин, он же Вова Вагон, отсидел два года из положенных 7,5 лет в колониях в Пермском крае. Сидел он в отдельной камере, в которой его 21 сентября, после отбоя, и нашли повешенным.

Об этом сообщило агентство «Прайм Крайм».

В Пермском крае вор «в законе» отбывал за покушение на сотрудника полиции. В 2009 году он в уличной драке ранил ножом выпускника академии МВД и пытался скрыться в Дубае у другого авторитета Вадика Белого, но через 5 лет удалось добиться его экстрадиции из Арабских Эмиратов.

Сначала Владимир Вагин отбывал наказание в колонии в поселке Центральный, после – в поселке Всехсвятская Чусовского района, затем в Ныробе Чердынского района.

Как сообщает «КП»-Нижний Новгород, ночью 26 сентября тело покойного Вовы Вагона доставят на родину — в Нижний Новгород. А 27 сентября состоятся отпевание и похороны.

Как пишет "Прайм Крайм" это второй случай, когда в прикамской колонии находят повешенными криминальных авторитетов. Два ггода назад точно также закончил жизненный путь вор "в законе" из Пензы Максим Новиков по кличке Макс Пионер.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
18-летнего жителя Прикамья, который надругался над 7-летним мальчиком, осудят
В Пермском крае школьник умер после урока физкультуры
В Перми пройдет межрегиональный бренд-форум
Пермские танцоры стали двукратными чемпионами мира
Экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев опроверг информацию о продаже «Монако»
14-летнего подростка, пропавшего в микрорайоне Вышка-2, нашли у Парка имени Горького
В Перми запускают проект «Блогеры-дети»
Пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев хочет продать «Монако» и купить клуб английской премьер-лиги
В Перми у онкодиспансера оборудована новая парковка
В Перми хозяин собаки, которому сделали замечание, разбил о голову прохожего бутылку
В Кунгуре бездомный украл ротвейлера и съел его
Участники программы по повышению производительности труда провели экспресс-аудит АО «Редуктор-ПМ»
В Перми девушка напала с ножом на продавца магазина и украла упаковку мороженого
В Перми арестовали товар из комиссионки
В Березниках пьяного угонщика задержали инспекторы ДПС
68-летнего пермяка, пропавшего в мае, нашли в Свердловской области
В Перми впервые пройдет большой фестиваль скандинавской ходьбы
В Березниках перевернулся КамАЗ с песком
В Прикамье спасатели нашли женщину, которая заблудилась в лесу
МЧС предупреждает пермяков о дожде и сильном ветре
Пермские предприятия и вузы налаживают взаимодействие с коллегами из Китая
Пермский аэропорт обслужил более 1 миллиона пассажиров
В Перми лидер угонщиков дорогих автомобилей отправится за решетку на 7 с половиной лет
В Перми осужден участник банды банкиров
В Прикамье заключенный порезал бритвой шею надзирателю
В Перми открылась площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья