В Перми пройдет межрегиональный бренд-форум

СЕГОДНЯ 13:12 2018-09-26T15:47:18+03:00

Он состоится уже в эти выходные

Изменить размер текста: A A

29 сентября в Перми состоится VII межрегиональный бренд-форум по личному бренду. Участники форума увидят интересные и практичные выступления, услышат истории становления персональных брендов с достигнутыми результатами, получат рекомендации и инструменты по управлению своим брендом.

- Задача форума этого года - рассказать активным людям о простых этапах работы с брендом, - рассказывают организаторы. - С примерами и технологиями, используя которые Вы сможете добиваться большего влияния на процессы, происходящие в Вашей жизни.

Мероприятие будет состоять из трех частей: «Фундамент», «Упаковка» и «Продвижение личного бренда». Вы можете достичь кратно больше, чем просто наблюдатели за своей жизнью.

Форум «Бренд Всемогущий» пройдет на площадке «Технопарка», улица Стахановская, 54, 29 сентября с 11 до 18 ч. Подробная информация: www.brand-forum.com.

Возрастная категория (18+).

На правах рекламы.