Пермские танцоры стали двукратными чемпионами мира

СЕГОДНЯ 12:57 2018-09-26T12:57:13+03:00

В турнире, который прошел в Братиславе, участвовали 18 пар из 9 стран

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В словацкой Братиславе завершился чемпионат мира по танцевальному спорту. В турнире принимали участие 18 пар из 9 стран. В финал чемпионата мира по европейскому секвею вышли представители танцевальных дуэтов из Италии, Чехии, Украины, Польши, Словакии, США и России.

Победу одержали пятикратные чемпионы России, чемпионы мира, воспитанники пермской СДЮСШОР "Киокушинкай" Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда с номером «Русская душа» (тренеры Светлана Кульбеда и Наталья Иванова).

- Нашей паре зал оказал огромную поддержку, с первой минуты начали хлопать в ладоши в такт известным всему миру русским народным мотивам, - заявила тренер дуэта Светлана Кульбеда. - Их расположила к нам отличная техника ребят, их эмоции и костюмы, их талант. Конкуренция была огромная, турнир собирает лучшие пары после национальных отборов, Дмитрий и Анастасия чемпионы России 2018 года, и они оправдали все наши надежды.