2018-09-26T12:21:24+03:00
Общество

Экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев опроверг информацию о продаже «Монако»

Покупать клуб английской премьер-лиги он не собирается
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Пермский миллиардер, экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев не собирается продавать футбольный клуб «Монако» Об этом «Комсомольской правде в Перми» сообщил официальный представитель Дмитрия Рыболовлева Дмитрий Чечкин.

- Информация о якобы ведущихся акционером ФК «Монако» Дмитрием Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в английской Премьер-Лиге не соответствуют действительности, - говорится в обращении. - Дмитрий Рыболовлев не планирует продавать свою долю в ФК «Монако», считает этот проект важным и успешным и уверен в его дальнейших перспективах.

Напомним, что ранее мы писали, что по сообщениям французской прессы, Дмитрий Рыболовлев собирается продавать долю в княжеском клубе и приобрести команду английской премьер-лиги. И якобы у владельца «Монако» уже были предложения от инвесторов из США и ОАЭ.

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