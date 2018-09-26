2018-09-26T11:49:30+03:00
Общество

14-летнего подростка, пропавшего в микрорайоне Вышка-2, нашли у Парка имени Горького

Школьник ушел из дома 25 сентября днем
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Сутки искали 14-летнего подростка, который ушел из дома в микрорайоне Вышка-2. Мальчика со шрамом на руке пропал 25 сентября днем. Поиском школьника занимались полиция и волонтеры, которые просили помощи у добровольцев. Но, к счастью, она не потребовалась, подростка обнаружили сегодня днем.

Мальчика в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили полчаса назад у Парка имени Горького, - сообщила координатор поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова.

Ранее мы писали, что 68-летнего пермяка, пропавшего в мае, нашли в Свердловской области. Пенсионер был дезориентирован и помнил только свой адрес в Перми. До прибытия родных в Екатеринбург о мужчине заботились местная жительница Анна и ее муж. Именно они увидели мужчину, который странно себя вел и плохо реагировал на происходящее. Они решили приютить пожилого человека у себя.

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