В Перми запускают проект «Блогеры-дети»
В Перми появился новый видео-проект «Блогеры-дети». Как рассказывают организаторы, это проект федерального уровня, задачей которого является научить детей создавать качественный интернет будущего.
Какие цели ставят авторы проекта?
- познакомить детей с одной из самых трендовых профессии современности - видео-блогер.
- научить детей снимать ролики
- помочь побороть страх детей перед камерой.
- На протяжении всего периода обучения с вашими детьми будут работать профессиональные специалисты: интернет-маркетологи, видео-операторы, визажисты, сценаристы, блогеры, - говорят организаторы. - По окончанию обучения мы подведем итоги курса и выберем лучшую работу от «блогеров-детей». Главный приз – 15 000 рублей.
В проект приглашают детей от 8 до 16 лет. Старт проекта - 1 октября 2018 года,
срок обучения - от 4 до 6 недель. Стоимость: 9900 рублей. Справки по телефону +7 (902) 479-04-40 или в группе в соцсети.