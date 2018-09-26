В Перми запускают проект «Блогеры-дети»

СЕГОДНЯ 11:48 2018-09-26T11:48:06+03:00

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В Перми появился новый видео-проект «Блогеры-дети». Как рассказывают организаторы, это проект федерального уровня, задачей которого является научить детей создавать качественный интернет будущего.

Какие цели ставят авторы проекта?

- познакомить детей с одной из самых трендовых профессии современности - видео-блогер.

- научить детей снимать ролики

- помочь побороть страх детей перед камерой.

- На протяжении всего периода обучения с вашими детьми будут работать профессиональные специалисты: интернет-маркетологи, видео-операторы, визажисты, сценаристы, блогеры, - говорят организаторы. - По окончанию обучения мы подведем итоги курса и выберем лучшую работу от «блогеров-детей». Главный приз – 15 000 рублей.

В проект приглашают детей от 8 до 16 лет. Старт проекта - 1 октября 2018 года,

срок обучения - от 4 до 6 недель. Стоимость: 9900 рублей. Справки по телефону +7 (902) 479-04-40 или в группе в соцсети.