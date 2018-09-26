2018-09-26T11:24:17+03:00
Спорт

Пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев хочет продать «Монако» и купить клуб английской премьер-лиги

Два инвестора уже выразили желание купить княжеский клуб
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Экс-владелец «Уралкалия», миллиардер из Перми Дмитрий Рыболовлев готов продать акции «Монако». На вырученные средства Дмитрий Рыболовлев собирается купить команду английской премьер-лиги.

По сообщению французской прессы, инвесторы из США и ОАЭ уже выразили заинтересованность в приобретении княжеского клуба.

Олигарх уже не в первый раз хочет продать акции «Монако», который выступает в чемпионате Франции. Ранее Рыболовлев собирался купить итальянский «Милан», но сделка сорвалась.

«Амкар», узнав о предполагаемой сделке, просил Рыболовлева обратить внимание на пермский клуб. «Итальянские СМИ написали о возможной покупке футбольного клуба «Милан» пермским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Сейчас миллиардер уже владеет футбольным клубом «Монако» из Франции. Эх… Лучше бы он «Амкар» купил и спас», - отметили в пресс-службе умирающего куба.

Напомним, что Дмитрий Рыболовлев является владельцем клуба «Монако», контрольный пакет акций которого он купил еще в декабре 2011 года. Отметим, что состояние Дмитрия Рыболовлева оценивается в 9,1 млрд долларов.

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