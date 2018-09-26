В Перми у онкодиспансера оборудована новая парковка

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-26T10:10:50+03:00

Ранее пермякам приходилось оставлять машины на газонах и вдоль дорог

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В Индустриальном районе Перми обустроена новая парковка у здания краевого онкологического диспансера по ул. Баумана, 15.

Действующей стоянки не хватало, пермяки вынуждены были ставить машины прилегающем к стоянке газоне или вдоль дорог. Многие обращались в администрацию района с просьбой расширить стоянку.

- Учитывая важность вопроса, администрация Индустриального района совместно с городским управлением внешнего благоустройства разработала проект новой парковки, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Площадь стоянки увеличилась почти в 4 раза – с 754 кв. метров до 2890 кв. метров. Границы расширили за счет прилегающей к ней муниципальной территории.

Сейчас работы по обустройству парковки практически завершены, осталось только восстановить газоны. После этого площадка у онкодиспансера обретет свой окончательный вид.