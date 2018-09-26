В Перми хозяин собаки, которому сделали замечание, разбил о голову прохожего бутылку

СЕГОДНЯ 09:51 2018-09-26T09:51:51+03:00

Молодой человек возмутился, почему овчарка гуляет без намордника и поводка и получил удар в висок

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26-летний пермяк был доставлен в больницу с травмой головы. Полицейские навестили пострадавшего в больнице. Мужчина рассказал, что на улице Холмогорской прохожий разбил о его голову стеклянную бутылку.

В ходе следствия полицейские выяснили, что 42-летний житель микрорайона «Авиатор» гулял с овчаркой. Он купил бутылку пива и к нему подошел молодой человек, который возмутился тем, что собака гуляет без поводка и намордника. Мужчины повздорили и владелец собаки ударил бутылкой пива молодому человеку по голове и ударил в висок. От ударил парень потерял сознание.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Суд приговорил владельца собаки к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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