В Перми хозяин собаки, которому сделали замечание, разбил о голову прохожего бутылку
26-летний пермяк был доставлен в больницу с травмой головы. Полицейские навестили пострадавшего в больнице. Мужчина рассказал, что на улице Холмогорской прохожий разбил о его голову стеклянную бутылку.
В ходе следствия полицейские выяснили, что 42-летний житель микрорайона «Авиатор» гулял с овчаркой. Он купил бутылку пива и к нему подошел молодой человек, который возмутился тем, что собака гуляет без поводка и намордника. Мужчины повздорили и владелец собаки ударил бутылкой пива молодому человеку по голове и ударил в висок. От ударил парень потерял сознание.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Суд приговорил владельца собаки к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
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