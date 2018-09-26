В Кунгуре бездомный украл ротвейлера и съел его

СЕГОДНЯ 09:37 2018-09-26T09:39:25+03:00

Ближайшие один год и один месяц он проведет в колонии

Изменить размер текста: A A

В Кунгуре осудили 42-летнего бездомного. Он признан виновным в краже породистого ротвейлера.

Как нам рассказали в Кунгурском городском суде, бездомный выкрал собаку стоимостью 70 тысяч рублей из двора дома по ул. Пугачева. Пес был добрый, поэтому он подпустил к себе пьяного мужчину. который утащил собаку к себе. Подсудимый вину признал полностью, сообщив на суде, что собаку он съел.

Суд назначил убийце собаки наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы. Кроме того, осужденный должен возместить ущерб хозяину собаки в размере 70 тысяч рублей.

Тем временем, в Пермском крае рейсовый автобус сбил пять коров. Авария произошла в Коми-Пермяцком автономном округе. На 99 километре дороги Кудымкар-Гайны в Кочевском районе в 20.15 водитель автобуса «SETRA» допустил наезд на пять коров. Животные умерли. Автобус ехал по маршруту Пермь - Гайны. Водитель и пассажиры не пострадали.