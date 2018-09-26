2018-09-26T09:40:41+03:00
Происшествия

В Перми девушка напала с ножом на продавца магазина и украла упаковку мороженого

В магазине не было выручки, и 30-летняя женщина забрала десерт
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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24 сентября в торговый павильон по ул. Лодыгина в Свердловском районе Перми зашли пьяные мужчина и молодая женщина. Они постояли у прилавка и девушка неожиданно вытащила нож и потребовала выручку. Однако в кассе денег не оказалась и расстроенная дама взяла из холодильника упаковку мороженого, после чего пара ушла.

Продавец торговой точки выбежала из магазина и обратилась к наряду патрульно-постовой службы. Они описала внешность женщины и полицейские по горячим следам задержали «налетчицу».

- Ей 30 лет, в прошлом году была условно-досрочно освобождена из мест лишения свободы, где отбывала наказание за кражу, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Правоохранители считают, что она причастна еще к одному подобному преступлению. Степень участия мужчины в краже будет определена в ходе следствия.

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