В Перми арестовали товар из комиссионки

СЕГОДНЯ 08:56 2018-09-26T08:56:47+03:00

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В Перми судебные приставы пришли к владельцу комиссионного производства с исполнительным листом. Они наложили арест на 27 меховых изделий, 164 пары обуви, 152 платья, более 300 блузок и кофт, юбки, шапки, сумки, ремни и многое другое. В общей сложности арестован 71 наименование товара на сумму 190 тысяч рублей.

Такая мера была принята из-за того, что владелец торговой точки не погашал задолженность в 130 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали расчетные счета пермяка, но денег на них не поступало.

Если в ближайшее время неплательщик не погасит задолженность, арестованное имущество будет реализовано в принудительном порядке.

Ранее мы писали, что судебные приставы встретили должника на перроне вокзала Пермь-II. Алиментщик сбежал в другой город и в Перми оказался проездом.