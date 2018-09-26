В Березниках пьяного угонщика задержали инспекторы ДПС

СЕГОДНЯ 08:43 2018-09-26T08:43:38+03:00

В машине была разбито стекло, а водитель был без прав

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В Березниках ночью был задержан угонщик. Экипаж ДПС на ул. Свердлова остановил ВАЗ-211440 с разбитым задним стеклом. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и от него сильно пахло алкоголем. Никаких документов у молодого человека не было.

21-летний березниковец был доставлен в дежурную часть полиции, где выяснилось, что он угнал автомобиль. Он вскрыл замок зажигания и угнал автомобиль со стоянки на ул. Юбилейной. Машина принадлежала его знакомому, 19-летнему учащему техникума. Ущерб составил 90 000 рублей.

Молодому человеку избрана мера пресечения в виде административного ареста. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Ведется следствие, сообщили в краевой полиции.

Тем временем, в Перми глава банды угонщиков дорогих автомобилей отправится за решетку на 7 с половиной лет. За год они похитили шесть иномарок на 10 с лишних миллионов рублей.