68-летнего пермяка, пропавшего в мае, нашли в Свердловской области

СЕГОДНЯ 07:40 2018-09-26T07:40:51+03:00

Пенсионер был дезориентирован и помнил только свой адрес в Перми

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20 сентября волонтерам из пермского отряда «Лиза Алерт» позвонили коллеги из Екатеринбурга и сообщили, что в поселке Полевой Свердловской области нашли дезориентированного мужчину, который сообщил, что живет в Перми.

Волонтеры связались с полицией и разыскали родственников пропавшего. Супруга 68-летнего мужчины долго не могла поверить в то, что ее муж нашелся. С мая 2018 года он числится без вести пропавшим.

До прибытия родных в Екатеринбург о мужчине заботились местная жительница Анна и ее муж. Именно они увидели мужчину, который странно себя вел и плохо реагировал на происходящее. Они решили приютить пожилого человека у себя.

- Добровольцы работают именно за такие моменты счастья, - отметили в пермском отряде «Лиза Алерт». - Когда кажется, что времени прошло слишком много и надеяться уже не на что, случается невозможное и муж и отец возвращается домой!

Они выразили благодарность своим коллегам из Екатеринбурга, а также Анне и ее супругу за внимательность и отзывчивость.