В Перми впервые пройдет большой фестиваль скандинавской ходьбы

СЕГОДНЯ 07:03 2018-09-26T07:03:27+03:00

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Меньше месяца осталось до начала фестиваля скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка». 13 октября на стадионе «Локомотив» соберутся любители активного образа жизни.

Регистрация участников уже началась на сайте умный-спорт.рф. Любителям ходьбы предложены на выбор две дистанции - в 3 и 6 км. Предполагается, что на старт выйдут порядка 1500 участников.

Участие для детей до 14 лет включительно и пенсионеров – бесплатное. Тем, у кого нет палок для скандинавской ходьбы, организаторы предоставляют их по предварительной заявке, которую нужно оставить при регистрации на мероприятие.

Фестиваль скандинавской ходьбы организован по примеру пермского марафона. Каждому участнику выдадут стартовый пакет, где будет номер с электронным чипом, специальные шапочки, а также другие призы и подарки. На финише всем ходокам будет выдана медаль. После забега для участников пройдет «Посикунчик-пати», где каждый спортсмен сможет подкрепиться маленькими пирожками с горячим чаем.

Выдача стартовых пакетов состоится во Дворце железнодорожников (улица Локомотивная, 1) накануне, 12 октября, с 12:00 до 20:00 и в день соревнований с 8:00 до 10:00.