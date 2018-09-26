2018-09-26T07:35:37+03:00
Происшествия

В Березниках перевернулся КамАЗ с песком

Авария произошла на ул. Парижской коммуны
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ЧП ДТП Пермьфото: ЧП ДТП Пермь
Изменить размер текста:

25 сентября днем в Березниках опрокинулся КамАз с песком. По словам очевидцев, водитель грузовика пытался уйти от столкновения с другой машиной. Машину занесло и она завалилась на бок. Песок высыпался на дорогу. Произошло ДТП на улице Парижской Коммуны.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Грузовик был эвакуирован.

Также мы писали, что в Пермском крае рейсовый автобус сбил пять коров.Водитель и пассажиры не пострадали. Авария произошла в Коми-Пермяцком автономном округе. На 99 километре дороги Кудымкар-Гайны в Кочевском районе в 20.15 водитель автобуса «SETRA» допустил наезд на пять коров. Животные умерли. Автобус ехал по маршруту Пермь - Гайны. В соцсетях отметили, что на этой дороге часто происходят аварии. Коровы часто гуляют по дороге и в темноте их не видно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24