В Березниках перевернулся КамАЗ с песком

СЕГОДНЯ 06:08 2018-09-26T07:35:37+03:00

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25 сентября днем в Березниках опрокинулся КамАз с песком. По словам очевидцев, водитель грузовика пытался уйти от столкновения с другой машиной. Машину занесло и она завалилась на бок. Песок высыпался на дорогу. Произошло ДТП на улице Парижской Коммуны.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Грузовик был эвакуирован.

Также мы писали, что в Пермском крае рейсовый автобус сбил пять коров.Водитель и пассажиры не пострадали. Авария произошла в Коми-Пермяцком автономном округе. На 99 километре дороги Кудымкар-Гайны в Кочевском районе в 20.15 водитель автобуса «SETRA» допустил наезд на пять коров. Животные умерли. Автобус ехал по маршруту Пермь - Гайны. В соцсетях отметили, что на этой дороге часто происходят аварии. Коровы часто гуляют по дороге и в темноте их не видно.