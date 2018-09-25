2018-09-25T15:11:28+03:00
Общество

Пермские предприятия и вузы налаживают взаимодействие с коллегами из Китая

Пермские и китайские бизнесмены провели около 40 переговоров
Поделиться:
Фото пресс-службыФото пресс-службы
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 сентября, в рамках работы бизнес-миссии Пермского края на площадке бизнес-инкубатора высокотехнологичного парка Чжанцзян состоялась биржа контактов, на которой пермские и китайские бизнесмены определили направления дальнейшего взаимодействия. Участие в бизнес-сессии приняли порядка 100 предпринимателей из Китая и более 30 представителей промпредприятий и вузов Пермского края. По информации организаторов биржи контактов, пермские и китайские бизнесмены провели порядка 40 переговоров.

Высокий интерес китайских коллег к развитию сотрудничества с Пермским краем подтвердился подписанием ряда соглашений.

Так, компания Sumec Machinery & Electric заключила меморандум с Региональным центром инжиниринга. По словам генерального директора компании Жанга КсюХонга, Пермь рассматривается в качестве варианта по локализации производства электрогенераторов неслучайно.

«Я был в Перми и Пермском крае. Этот регион богат ресурсами и имеет древнюю культуру. Я бы с удовольствием построил свой бизнес в таком городе, — прокомментировал выбор Перми господин КсюХонг. — Сейчас мы ждем необходимую информацию от наших пермских партнеров для продолжения совместной работы».

Заместитель вице-президента – управляющий производственной площадкой Пермского хладокомбината «Созвездие» ОАО «МИЛКОМ» Сергей Коновалов, в свою очередь, рассказал о готовности использовать для продажи продукции предприятия электронные платформы.

«Наибольший интерес во время сегодняшних обсуждений вызвала возможность продвижения нашей продукции через онлайн площадки в Китае, — отметил Сергей Коновалов. — Будущее торговли — за электронными технологиями, а Китай в этом направлении является родоначальником, поэтому будем обсуждать с коллегами дальнейшее сотрудничество».

Помимо этого, китайских бизнесменов заинтересовала продукция ООО «Кунгурская керамика». Бизнесмены договорились о тестовой поставке керамических изделий в Поднебесную.

В рамках бизнес-сессии состоялась встреча представителей региональных властей с представителями инвестиционной компании FosunGroup. Компании интересны проекты в сфере недвижимости и девелопмента, а также в индустрии развлечений. Fosun Group уже представлена в России и готова расширять свое присутствие в нашей стране.

Также эффективно прошло общение образовательных организаций: было заключено соглашение о многостороннем стратегическом сотрудничестве в области науки, техники и образования. Соглашение подписано между пермскими медуниверситетом, фармакадемией, политехом, сельхоз университетом, классическим университетом, авиационным техникумом и ООО «Управление Бизнес-инкубатор ПуЭ (г. Шанхай)».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермский аэропорт обслужил более 1 миллиона пассажиров
В Перми лидер угонщиков дорогих автомобилей отправится за решетку на 7 с половиной лет
В Перми осужден участник банды банкиров
В Прикамье заключенный порезал бритвой шею надзирателю
В Перми открылась площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья
Павел Миков обратился в Министерство иностранных дел РФ с просьбой найти дочь пермячки
Новая жизнь местных домов культуры: в Пермском крае активно реализуют одноименный проект
В Прикамье 15-летний подросток вместе со своим малолетним другом совершили кражу
Судебные приставы встретили должника на перроне вокзала Пермь-II
В Прикамье глава фермерского хозяйства присвоил более 2 млн рублей
Администрация Лысьвы заплатит женщине 80 тысяч рублей за укус бродячей собаки
В Пермском крае рейсовый автобус сбил пять коров
Два дневных рейса до Москвы отменены на время реконструкции пермского аэропорта
Всемирно известные исполнители из Blue Man Group впервые выступят в Перми
В Перми пустят бесплатный автобус от Перми-I до Перми-II
Мобильное приложение поможет активным пермякам выбрать маршрут выходного дня для путешествий по краю
В Пермском крае будет построено 800 км оптико-волоконной линии в этом году
В Перми водитель «Тойоты Камри» сбил трехлетнего малыша, который переходил дорогу с матерью
В Пермском крае на дорогах сбили двух лосей
Ботанический сад Пермского университета практически восстановлен после потопа
Прикамские власти готовы потратить более двух миллионов рублей на выявление экстремистов
В Перми BMW врезался в столб, уходя от погони
В Прикамье из-за перехода на зимнее время отменят семь пригородных поездов
Полицейские спасли пермячку, которая чуть не упала с моста в Сочи
В Перми сексуальный маньяк признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение